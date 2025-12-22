DAX24.284 ±-0,0%Est505.744 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,55 -0,1%Nas23.429 +0,5%Bitcoin75.126 -0,7%Euro1,1761 +0,4%Öl61,98 +2,4%Gold4.444 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y TUI TUAG50 Allianz 840400 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stabil -- Wall Street schließt höher -- Tesla-CEO Musk sichert sich Milliarden-Aktienpaket -- BYD, Nike, Siemens Energy, D-Wave, Lufthansa, Bayer, Rüstungsaktien, Gold, Bitcoin im Fokus
Top News
Rentenfonds und Anleihen-ETF: Unterschiede, Kosten und Auswahlkriterien Rentenfonds und Anleihen-ETF: Unterschiede, Kosten und Auswahlkriterien
Mehrere Top-Personen gehen - Was bedeutet das für die Zukunft der Berkshire Hathaway-Aktie? Mehrere Top-Personen gehen - Was bedeutet das für die Zukunft der Berkshire Hathaway-Aktie?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
US-Aktien als Basis für langfristiges Wachstum? Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu den größten Unternehmen der Welt.

ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Gewinne zum Start in die Weihnachtswoche

22.12.25 22:33 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
S&P 500
6.878,5 PKT 44,0 PKT 0,64%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Montag ihre Gewinne von Ende letzter Woche etwas ausgebaut. Anleger setzten weiter auf eine Jahresendrally eines starken Börsenjahres mit dem Thema Künstliche Intelligenz (KI) als einer der Triebfedern. Zudem nimmt aktuell die Positionierung der Anleger in Aktien zu, und Fondsmanager halten weiterhin Rekordtiefstände an Barmitteln. Ihre Erwartungen hinsichtlich einer weiteren Rally überwiegen die Bedenken hinsichtlich hoher Bewertungen. Auch der Kurs der Notenbank wird aufmerksam beobachtet, wobei für das nächste Jahr zwei weitere Leitzinssenkungen eingepreist sind.

Wer­bung

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte zu Beginn der verkürzten Weihnachtshandelswoche um 0,47 Prozent auf 48.362,68 Punkte zu. Das vor zehn Tagen erreichte Rekordhoch bei 48.887 Punkten haben Anleger im Blick.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Montag um 0,64 Prozent auf 6.878,49 Punkte nach oben und damit weiter gen Rekordhoch. Der techwertelastige NASDAQ 100 stieg um 0,46 Prozent auf 25.461,70 Punkte.

Unter den größten Gewinnern im Dow stiegen die Aktien des Ölkonzerns Chevron um 1,4 Prozent. Die Ölpreise legten wegen des verschärften Vorgehens der Vereinigten Staaten gegen Venezuela zu. So hatten die USA einen weiteren Öltanker unter ihre Kontrolle gebracht.

Wer­bung

Am Dow-Ende knüpften die Papiere von Nike an den Kursrutsch vom Freitag an und büßten 2,5 Prozent ein. Der Sportartikelhersteller hatte die Anleger mit trüben Geschäftsaussichten verschreckt. Am Montag senkten mehrere Analysten ihre Kursziele für die Anteilscheine. Zweitschwächster Wert im Leitindex waren Honeywell mit minus 1,6 Prozent. Der Mischkonzern hatte seinen Ausblick angepasst. Hintergrund ist die Ausgliederung der Spezialmaterialien-Sparte.

Im Rennen um Warner Brothers Discovery (Warner Bros Discovery) will der Rivale Paramount Skydance mit einem überarbeiteten Übernahmegebot Bedenken des Hollywood-Riesen ausräumen. Der Oracle-Mitgründer und Softwaremilliardär Larry Ellison gibt eine persönliche Garantie für einen Teil des insgesamt mehr als 100 Milliarden Dollar schweren Gebots ab.

In New York stiegen Warner Brothers um 3,5 Prozent und Paramount zogen um 4,3 Prozent an. Netflix verloren hingegen 1,2 Prozent. Die Garantie soll die Finanzierungsbedingungen des Geschäfts verbessern, die von der Führungsriege von Warner Bros kritisiert wurden, als diese das Angebot von Paramount zugunsten von Netflix abgelehnt hatte.

Wer­bung

Im Technologiesektor gingen Tesla erneut auf Rekordjagd und kletterten am Ende um 1,6 Prozent nach oben. Börsianer verwiesen auf einen positiv aufgenommenen Analystenkommentar. Die grundlegende Nachfrage auf dem US-Automarkt dürfte im Dezember trotz des Gegenwinds für Elektrofahrzeuge (wegen der zuletzt ausgelaufener bestimmter staatlicher Förderungen) robust geblieben sein, schrieb Experte Tom Narayan von der kanadischen Bank RBC. Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen könnte sich schon im ersten Quartal 2026 normalisieren.

An der Spitze des S&P 500 zogen First Solar um 6,6 Prozent an. Sie profitierten von der Meldung, dass die Google-Mutter Alphabet (Alphabet C (ex Google)) den Entwickler sauberer Energien Intersect Power kaufen will. Dies ist eine der größten Transaktionen des Unternehmens, mit der es seine Präsenz im Bereich KI-bezogene Rechenzentren ausbauen will. Die C-Aktien von Alphabet gewannen 0,9 Prozent./la/he

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---

Mehr zum Thema S&P 500

23:05Better Artificial Intelligence Stock: Nebius vs. Super Micro Computer
22:50What a $79 Million Bet on a Nasdaq Income ETF Signals About This Investor's Strategy
22:33ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Gewinne zum Start in die Weihnachtswoche
22:32Montagshandel in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Ende des Montagshandels fester
22:30If You Invested $100 In Netflix Stock 10 Years Ago, You Would Have This Much Today
22:063 Reasons I'm Not Buying Nvidia Stock Headed Into 2026
22:06Bericht: Apple will RAM-Inflation durch Großeinkauf bei Samsung ausgleichen
22:051 Stock I'd Buy Before Costco (COST) in 2026
mehr