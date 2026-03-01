DAX23.565 -1,1%Est505.711 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1700 -4,5%Nas22.749 -0,3%Bitcoin60.463 -1,0%Euro1,1556 -0,5%Öl89,45 +6,1%Gold5.077 -0,1%
ROUNDUP: Bahrain: Iranische Angriffe treffen Hotel und Wohngebäude

06.03.26 13:36 Uhr

MANAMA (dpa-AFX) - Bei mutmaßlich iranischen Angriffen auf Bahrain sind mehrere zivile Gebäude beschädigt worden. Wie das Innenministerium des Golfstaats mitteilte, wurden zwei Wohnhäuser und ein Hotel in der Hauptstadt Manama zum Ziel "iranischer Aggression". In einem der Gebäude sei ein Wohnungsbrand gelöscht worden. Tote oder Verletzte habe es keine gegeben.

Der Iran reagiert auf die seit einer knappen Woche andauernden amerikanisch-israelischen Militärschläge unter anderem mit Angriffen in der Golfregion. Der kleine Inselstaat Bahrain im Persischen Golf fing nach eigenen Angaben bislang knapp 80 Raketen und mehr als 140 Drohnen aus dem Iran ab. Neben Wohngebäuden wurden dort auch eine Öl-Anlage und ein wichtiger US-Marinestützpunkt zum Ziel iranischer Angriffe. Ein Mensch wurde bei den Angriffen bisher getötet.

Auch Saudi-Arabien meldete wieder einen Angriff. Wie das Verteidigungsministerium in der Hauptstadt Riad mitteilte, wurde eine Drohne im Nordosten der Stadt abgefangen und zerstört./cmy/DP/stk