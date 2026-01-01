DAX24.869 +1,3%Est505.924 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,71 +5,2%Nas23.412 +0,8%Bitcoin80.470 +3,1%Euro1,1725 ±0,0%Öl61,74 +1,6%Gold4.448 +2,7%
ROUNDUP: Bundeswehr betankt Notstromaggregate in Berlin

05.01.26 19:29 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundeswehr hilft wegen des Stromausfalls im Südwesten Berlins bei der Betankung von Notstromaggregaten. Dazu sei am Montag ein Hilfeleistungsantrag des Landes Berlin eingegangen, erklärte eine Sprecherin des Operativen Führungskommandos auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der Einsatz begann noch am Abend auf einem Betriebshof des Technischen Hilfswerks (THW) in Berlin-Lankwitz.

Gegenstand des Antrags sei die Bereitstellung von etwa 18.000 Litern Diesel einschließlich eines Tankfahrzeugs sowie Personal im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, erklärte sie weiter. Die Bedienmannschaften sollen demnach "schichtfähig" sein. "Besonderer Fokus liegt dabei auf der Versorgung von Pflegeeinrichtungen", teilte sie mit. Der Einsatz sei gemäß des Amtshilfeantrages zunächst bis Donnerstag, 23.00 Uhr vorgesehen.

Der Anschlag auf Kabel, zu dem sich Linksextremisten bekannt haben, sorgt seit dem frühen Samstagmorgen für einen großen Stromausfall. Zunächst waren 45.000 Haushalte und mehr als 2.200 Unternehmen betroffen, inzwischen erhalten etwa 15.000 Kunden wieder Energie.

Der Betreiber Stromnetz Berlin versucht, die zerstörten Starkstromleitungen so schnell wie möglich zu reparieren. Angekündigt war die komplette Behebung des Schadens bis Donnerstag. Betroffen sind die Stadtteile Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee und Lichterfelde./cn/DP/jha