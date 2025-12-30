DAX24.490 +0,6%Est505.793 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.487 +0,1%Bitcoin74.701 +0,9%Euro1,1761 -0,1%Öl62,07 +0,5%Gold4.367 +0,8%
ROUNDUP: Eurotunnel gesperrt - Eurostar rät zu Umbuchung

30.12.25 14:52 Uhr

LONDON/PARIS (dpa-AFX) - Wegen Problemen mit der Oberleitung im Eurotunnel ist der Zugverkehr zwischen Großbritannien und dem europäischen Kontinent bis auf weiteres eingestellt worden. Ein Autozug war durch den Stromausfall liegengeblieben, hieß es in einer Mitteilung des Betreibers für Personenzüge Eurostar. Daher sei der Tunnel gesperrt. Man habe keine andere Wahl gehabt, als alle Verbindungen auszusetzen.

Betroffene können laut Eurostar ihre Verbindungen kostenlos umbuchen, ihr Ticket gegen einen Gutschein eintauschen oder sich den Fahrpreis erstatten lassen.

Hunderte Menschen stranden am Bahnhof St. Pancras

Zuvor hatte Eurostar seine Kunden bereits dringend dazu aufgerufen, ihre Reisen zu verschieben. Zunächst waren auf der Webseite aber noch etliche Verbindungen als geplant oder lediglich verspätet angezeigt worden.

Eurostar betreibt Personenzüge zwischen Paris, Brüssel, Amsterdam und London. Mit dem Le-Shuttle-Autozug können Autofahrer zwischen dem französischen Calais und dem englischen Folkestone durch den Eurotunnel reisen. Auf der Le-Shuttle-Webseite hieß es, der Betrieb sei derzeit wegen eines Problems mit der Stromversorgung auf beiden Seiten des Ärmelkanals ausgesetzt.

Die BBC veröffentlichte Bilder von Hunderten Menschen, die sich im Wartebereich am Bahnhof St. Pancras in London versammelt hatten und vergeblich auf ihren Zug warteten./cmy/DP/nas

