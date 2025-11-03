ROUNDUP/Eurozone: Industriestimmung erreicht Wachstumsschwelle

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im Oktober wie erwartet leicht verbessert. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte auf genau 50,0 Punkte, wie S&P am Montag in London laut einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit wurde exakt die Schwelle erreicht, ab der von einem Wachstum auszugehen ist. Volkswirte hatten im Schnitt mit dieser Bestätigung der Erstschätzung von 50,0 Punkten gerechnet.

Wer­bung Wer­bung

Mit Blick auf die größten Länder der Eurozone verbesserte sich die Stimmung in den italienischen Industriebetrieben deutlich stärker als erwartet. Hier liegt der entsprechende Subindex nur noch minimal unter der Expansionsschwelle. Auch die Daten für Spanien überraschten positiv; für dieses Land signalisiert der Indexwert nun ein etwas höheres Wachstum als noch im September. In Frankreich wurde eine erste Schätzung zwar unerwartet nach oben korrigiert, doch der Wert liegt immer noch ein Stück weit unter der Expansionsschwelle.

"Die Lage des Verarbeitenden Gewerbes in der Eurozone kann mit Fragilität in Deutschland, Rezession in Frankreich, anhaltender Schwäche in Italien und gedämpftem Wachstum in Spanien beschrieben werden", sagte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. Frankreich befinde sich zudem in einer politisch schwierigen Lage. Die zweitgrößte Volkswirtschaft Europas dämpfe damit maßgeblich die Nachfrage nach Industriegütern in den anderen Euroländern, für die Frankreich zu den wichtigsten Handelspartnern gehöre.

Die Daten im Überblick:

^

Region/Index Oktober Prognose Vorläufig Vormonat

EURORAUM

Wer­bung Wer­bung

Industrie 50,0 50,0 50,0 49,8

DEUTSCHLAND

Industrie 49,6 49,6 49,6 49,5

FRANKREICH

Industrie 48,8 48,3 48,3 48,2

ITALIEN

Industrie 49,9 49,3 --- 49,0

SPANIEN

Industrie 52,1 51,9 --- 51,5

(in Punkten)°

/la/jsl/mis