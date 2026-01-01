ROUNDUP: Irans Außenminister: Israel will USA in Krieg ziehen

TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Außenminister hat Israel vorgeworfen, die USA in einen Krieg hineinziehen zu wollen. "Israel hat schon immer versucht, die USA dazu zu bewegen, für sie Kriege zu führen. Aber bemerkenswerterweise sprechen sie diesmal offen darüber, was sonst verschwiegen wird", schrieb Abbas Araghtschi auf der Plattform X in Reaktion auf einen Beitrag eines israelischen Journalisten, der über eine angebliche ausländische Bewaffnung der Demonstranten im Iran berichtet hatte. "Präsident Trump sollte nun genau wissen, wo er ansetzen muss, um die Tötungen zu beenden", schrieb der Minister weiter.

Der israelische Sender Channel 14, der dem rechtsnationalen Lager zugerechnet wird, berichtete am Dienstag über eine angebliche Bewaffnung der Demonstranten im Iran durch "ausländische Elemente". Nähere Details nannte der Bericht nicht.

"Wie erwartet nutzt die Islamische Republik die Anschuldigungen eines israelischen Journalisten, um ihre falsche Darstellung zu untermauern, dass iranische Demonstranten Agenten Israels und der USA seien", entgegnete die Iran-Expertin Holly Dagres auf X./arb/DP/nas