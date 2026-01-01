DAX25.352 +0,3%Est506.041 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,12 -1,1%Nas23.666 +0,8%Bitcoin83.119 -0,2%Euro1,1614 -0,3%Öl63,60 -2,7%Gold4.618 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stärker -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- TUI, NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, VW, Richemont, Microsoft, RWE im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie trotz positiver UBS-Analyse mit Abgaben - Expansionsvorhaben im Blick Novo Nordisk-Aktie trotz positiver UBS-Analyse mit Abgaben - Expansionsvorhaben im Blick
Experte analysiert NVIDIA-Rivalen: Auf die AMD-Aktie kommen 2026 turbulente Zeiten zu Experte analysiert NVIDIA-Rivalen: Auf die AMD-Aktie kommen 2026 turbulente Zeiten zu
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

ROUNDUP: Minister will 'große Lösung' bei Düngeregeln

15.01.26 17:52 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesagrarminister Alois Rainer plant angesichts gerichtlich geforderter Nachbesserungen umfassende Neuregelungen bei Düngevorgaben für die Landwirte. "Meines Erachtens ist das Düngerecht in den letzten Jahren mit vielen Reparaturen, die durchaus notwendig waren, unglaublich kompliziert geworden", sagte der CSU-Politiker vor der Agrarmesse Grüne Woche in Berlin. Er tendiere daher zu einer "großen, vollumfänglichen Lösung".

Wer­bung

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte mit einer Entscheidung im Oktober Nachbesserungen an Teilen der Düngeverordnung verlangt. Vor allem Vorgaben zum Ausweisen von Flächen, auf denen wegen zu hoher Nitratwerte im Grundwasser besondere Beschränkungen fürs Düngen gelten, reichten nicht aus, entschied der 10. Senat. Er gab Klagen von Landwirten aus Bayern recht.

Umsetzung dauert noch

Rainer warb noch um Geduld bei der Umsetzung von Neuregelungen. Die schriftliche Urteilsbegründung liege noch nicht vor. Zudem bedeute eine "große Lösung" auch lange Diskussionen, unter anderem mit der EU-Kommission. Beteiligt werden sollten auch Wasserversorger und die Landwirtschaft.

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) mahnte Anpassungen der Düngeverordnung dringend an. Nur so können die Länder "rote Gebiete" mit hoher Nitratbelastung rechtssicher ausweisen. Das schaffe Planungssicherheit für Landwirte und die Wasserwirtschaft. Zügig kommen müssten außerdem Regeln für eine Bilanzierung, wie viel Dünger tatsächlich eingesetzt wird./sam/DP/nas