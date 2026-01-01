DAX25.297 -0,2%Est506.029 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,66 ±0,0%Nas23.555 +0,1%Bitcoin81.878 -0,5%Euro1,1594 -0,1%Öl64,50 +1,0%Gold4.584 -0,7%
ROUNDUP: Online-Plattform X gestört

16.01.26 18:39 Uhr

AUSTIN (dpa-AFX) - Die Online-Plattform X des Tech-Milliardärs Elon Musk ist am Freitagnachmittag in mehreren Ländern über mehr als eine Stunde hinweg ausgefallen. Von der Störung war auch der KI-Dienst Grok betroffen, der ebenfalls zum Musk-Imperium gehört.

Wer­bung

Die Aussetzer begannen gegen 15:45 Uhr. Erst nach 17:00 Uhr normalisierte sich die Lage langsam wieder. Ab 18:00 Uhr hatten die meisten Anwender keine Probleme mehr, sich bei X anzumelden oder den Dienst auf dem Smartphone zu nutzen.

Von X gab es keine aktuelle Stellungnahme zu den Problemen. Der Internet-Monitoringdienstleister Netblocks meldete auf Mastodon, es handele sich offenbar nicht um Zensur- oder Blockademaßnahmen, sondern eine technische Störung. Bei Portalen wie allestörungen.de häuften sich in mehreren Wellen Fehlermeldungen betroffener Nutzer, bevor die Störmeldungen wieder abflauten.

X basiert auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, den Musk im Herbst 2022 für rund 44 Milliarden Dollar kaufte. Nach der Übernahme gab es zunächst mehrfach technische Probleme, weil er bei der Infrastruktur den Rotstift ansetzte. Inzwischen gilt die Plattform aber wieder als technisch stabil./chd/DP/stw