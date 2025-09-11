ROUNDUP: Reste von 16 Drohnen in Polen gefunden

WARSCHAU (dpa-AFX) - Nach dem Eindringen russischer Kampfdrohnen in den Luftraum über Polen sind nach Angaben des Innenministeriums bis zum Abend die Trümmer von 16 unbemannten Flugobjekten gefunden worden. Dies sei der Stand von 20.00 Uhr Ortszeit, teilte das Ministerium in Warschau mit.

Wer­bung Wer­bung

Dazu zählte ein Fund bei Korytnica östlich der Hauptstadt, wie die Nachrichtenagentur PAP meldete. In Nowe Miasto an der Pilica südwestlich von Warschau sei eine Drohne dicht an einer Kaserne der polnischen Territorialverteidigung abgestürzt, berichtete der Radiosender RMF24.

Später kamen zwei weitere Fundstellen in der zentralpolnischen Woiwodschaft Heiligkreuz dazu. Andere Funde hatte es zuvor in der Woiwodschaft Lublin im Osten sowie in den Woiwodschaften Lodz und Ermland-Masuren gegeben.

Tusk spricht von 19 Luftraumverletzungen

In der Nacht auf Mittwoch waren während eines massiven russischen Angriffs auf die Ukraine mehrere Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen und abgeschossen worden. Regierungschef Donald Tusk sprach von 19 Verletzungen des Luftraums durch russische Drohnen. Nach EU-Angaben wurden mehrere Flugobjekte als Drohnen vom iranischen Bautyp Shahed identifiziert, wie sie von der russischen Armee eingesetzt werden.

Wer­bung Wer­bung

Das russische Militär hat das Eindringen der Drohnen nach Polen nicht direkt dementiert, bestreitet aber eine Absicht oder gar einen Angriff auf das EU- und Nato-Land./fko/DP/nas