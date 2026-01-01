DAX24.581 +0,4%Est505.855 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,89 +2,2%Nas23.375 +0,6%Bitcoin76.132 +0,8%Euro1,1736 -0,1%Öl60,12 -1,3%Gold4.336 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Wall Street uneins -- Rüstungstitel: Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis, Commerzbank, DroneShield, Nike, Stahlaktien im Fokus
Top News
S&P 500-Wert Colgate-Palmolive-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Colgate-Palmolive von vor einem Jahr verloren S&P 500-Wert Colgate-Palmolive-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Colgate-Palmolive von vor einem Jahr verloren
S&P 500-Wert HP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HP-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen S&P 500-Wert HP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HP-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Selenskyj macht Geheimdienstchef zu neuem Büroleiter

02.01.26 14:53 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Geheimdienstchef Kyrylo Budanow die Leitung des Präsidialamts übertragen. Budanow wird damit Nachfolger von Andrij Jermak, der nach Hausdurchsuchungen der Korruptionsbehörden Ende November zurückgetreten war. Selenskyj berichtete in den sozialen Medien über eine Sitzung mit Budanow, in der er ihm den Posten angeboten habe.

Wer­bung

Budanow leitete bisher den Militärgeheimdienst HUR. Selenskyj teilte mit, die Ukraine müsse sich stärker auf Sicherheitsfragen, die Entwicklung der Verteidigungs- und Sicherheitskräfte und den diplomatischen Weg der Verhandlungen konzentrieren. Das Präsidialamt werde sich diesen Aufgaben vorrangig widmen. Budanow sei besonders erfahren in diesen Bereichen und könne Ergebnisse erzielen, schrieb Selenskyj.

Budanow teilte den Post von Selenskyj kurz darauf in seinem Telegram-Kanal. Er schrieb in einem weiteren Beitrag, es sei eine Ehre und Verantwortung für ihn, sich in dieser für die Ukraine historischen Zeit auf die Fragen der strategischen Sicherheit des Staats zu konzentrieren.

Die Ukraine, die sich seit fast vier Jahren gegen den russischen Angriffskrieg wehrt, wird seit Wochen von einem Schmiergeldskandal erschüttert, der bis in die Staatsführung reicht. Auch Jermak war in diesem Zusammenhang in Erklärungsnot geraten. Ende November trat er nach Hausdurchsuchungen zurück. Jermak ist ein langjähriger Vertrauter von Selenskyj und war eine zentrale Figur bei den Verhandlungen mit den US-Amerikanern um ein Ende des Krieges. Er hatte das ukrainische Verhandlungsteam angeführt./ksr/DP/he