DAX24.215 +0,1%Est505.747 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,60 -2,2%Nas23.101 -0,4%Bitcoin74.737 -0,6%Euro1,1766 +0,2%Öl60,64 -1,0%Gold4.322 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Wall Street fester -- Intel plant wohl Milliarden-Übernahme von SambaNova -- Rüstungsaktien: Neue Ukraine-Gespräche -- Novo Nordisk, Kirkstone, Commerzbank im Fokus
Top News
Commerzbank-Aktie im Blick: Übernahme durch UniCredit ergibt laut Orlopp aktuell keinen Sinn Commerzbank-Aktie im Blick: Übernahme durch UniCredit ergibt laut Orlopp aktuell keinen Sinn
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Walt Disney von vor einem Jahr bedeutet Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Walt Disney von vor einem Jahr bedeutet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Entdecken Sie die 10 wichtigsten Krypto-Trends 2026 und wie sie Märkte, Innovationen und Investitionen prägen

ROUNDUP: Selenskyj von Steinmeier und Klöckner empfangen

15.12.25 15:31 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) -

Selenskyj von Steinmeier und Klöckner empfangen

Wer­bung

Am Rande der Gespräche über eine Friedenslösung im Ukraine-Krieg hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Präsidenten des Landes, Wolodymyr Selenskyj, empfangen. Steinmeier begrüßte seinen Gast im Schloss Bellevue. Beide umarmten sich auf der Treppe bei Selenskyjs Ankunft.

Dieser informierte den Bundespräsidenten über die Verhandlungen mit den USA über eine Beendigung des russischen Angriffskrieges. Selenskyj habe in dem einstündigen Gespräch sehr konzentriert und auf die Verhandlungen fokussiert gewirkt, hieß es anschließend aus Teilnehmerkreisen.

Der Besuch findet unter schärfsten Sicherheitsvorkehrungen statt. Die Polizei hatte den Amtssitz des Bundespräsidenten weiträumig abgesperrt. Auf dem Dach von Schloss Bellevue waren Scharfschützen postiert. Ein Hubschrauber kreiste in der Luft.

Wer­bung

Treffen mit Bundestagspräsidentin Klöckner

Der ukrainische Präsident wurde anschließend auch von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner empfangen. Die CDU-Politikerin hatte vorab mitgeteilt, dass es in dem Gespräch unter anderem um mögliche Neuwahlen in der Ukraine gehen werde.

Selenskyj hatte sich zuletzt zu Wahlen innerhalb von 60 bis 90 Tagen auch während des laufenden Krieges mit Russland bereit erklärt, wenn die USA und Europa die Sicherheit gewährleisten würden.

Teilnahme an Wirtschaftsforum

Der ukrainische Präsident wollte sich später auch mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) treffen. Beide wollten auch am 8. Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum teilnehmen. Am Abend soll es dann in Berlin ein europäisches Spitzentreffen geben, zu dem unter anderem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer erwartet werden.

Wer­bung

Schon seit dem Wochenende wird in der Hauptstadt um ein Ende des bald vier Jahre dauernden Krieges diplomatisch gerungen. Die intensiven Gespräche zwischen der ukrainischen Delegation rund um Selenskyj und der vom Sondergesandten Steve Witkoff angeführte US-Delegation wurden auch heute fortgesetzt. Russland hatte die Ukraine im Februar 2022 völkerrechtswidrig überfallen./sk/DP/nas