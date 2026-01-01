DAX24.523 -0,7%Est505.856 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,81 -1,4%Nas22.954 -2,4%Bitcoin76.102 +1,1%Euro1,1717 -0,1%Öl64,98 +1,5%Gold4.857 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Netflix 552484 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Rede in Davos im Blick: DAX tiefer -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Kraft Heinz, TRATON, Amazon, Rheinmetall, Bitcoin, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
QIAGEN-Aktie auf den Kaufzetteln: Gerüchte über Strategiewechsel lösen Rally aus QIAGEN-Aktie auf den Kaufzetteln: Gerüchte über Strategiewechsel lösen Rally aus
Ausblick: Alcoa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Alcoa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neuen Login auf finanzen.net

ROUNDUP/Spahn: 'In Sicherheitsfragen auf USA angewiesen'

21.01.26 11:11 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Im Grönland-Konflikt mit Washington hat Unionsfraktionschef Jens Spahn vor einem zu konfrontativen Kurs gewarnt und die Bedeutung der USA für die Europäische Union und Deutschland betont. "Wir sind in Sicherheitsfragen auf die USA angewiesen", sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk vor dem mit Spannung erwarteten Auftritt von US-Präsident Donald Trump auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Spahn verwies auf die Themen nukleare Teilhabe, Ukraine und Russland sowie Geheimdienstinformationen.

Wer­bung

Spahn: Eskalation vermeiden

USA und EU seien im Kern gemeinsam stärker, erklärte Spahn. "Und deswegen macht es viel Sinn zu versuchen, eine Eskalation zu vermeiden. Wenn sie sich nicht vermeiden lässt, muss man vorbereitet sein."

Auch der Chef des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags, Armin Laschet, rät zur Besonnenheit und empfahl, die Rede erst einmal abzuwarten. "Leichtfertig jetzt Sprüche machen, sich groß aufspielen, das ist jetzt genau das Falsche", sagte der CDU-Politiker im ZDF-"Morgenmagazin". Denn das Risiko sei, dass Trump die Unterstützung für die Ukraine komplett zurückziehe. "Das Wichtigste ist für uns Europäer, dass wir jetzt hier wirklich zu einem gerechten Frieden für die Ukraine beitragen."

Spannung vor Trumps Auftritt in Davos

Die Europäer suchen eine Antwort auf Trumps Drohung, mit Zöllen gegen Deutschland und andere Länder vorzugehen für den Fall, dass Dänemark Grönland nicht an die USA verkaufen sollte. Trump argumentiert, dass die USA aus Sicherheitsgründen auf Grönland angewiesen seien./cco/DP/jha