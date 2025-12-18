ROUNDUP: USA und Russland planen neue Gespräche - Treffen mit Ukraine

KIEW/WASHINGTON (dpa-AFX) - Neben amerikanisch-russischen Gesprächen soll es am kommenden Wochenende auch weitere Treffen der USA mit der Ukraine geben. Die ukrainischen Unterhändler seien bereits auf dem Weg in die USA, teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax-Ukraina mit. "Am Freitag und Samstag wird unser Team in den USA sein."

US-Medien berichteten, dass in Miami ein Treffen zwischen Vertretern des Kremls und der US-Administration geplant sei. Dabei solle es auch um den Friedensplan gehen, der zuletzt in Berlin von der Ukraine, den Europäern und den USA weiterentwickelt worden war. Das schrieben die Nachrichtenportale "Politico" und "Axios" unter Berufung auf informierte Kreise und einen namentlich nicht genannten Beamten aus dem Weißen Haus. Ein Treffen zwischen Vertretern der USA, Russlands und der Ukraine werde im Augenblick nicht erwartet.

Von Moskauer Seite wird Putin-Berater Dmitrijew erwartet

Mit der russischen Seite sollen der US-Sondergesandte Steve Witkoff und Jared Kushner, der Schwiegersohn von Präsident Donald Trump, die Gespräche führen. Von Moskauer Seite werde unter anderem der Unterhändler von Kremlchef Wladimir Putin , Kirill Dmitrijew, zu den Gesprächen erwartet, berichtete "Politico". Das Weiße Haus bestätigte die Berichte zunächst nicht.

In Moskau sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow, dass Russland Kontakte vorbereite mit den USA, um sich über die jüngsten Gespräche in Berlin informieren zu lassen. Peskow sagte russischen Medien zufolge nicht, wann die Gespräche sind und wer an ihnen wo teilnimmt.

In Berlin hatte es am Sonntag und Montag Verhandlungen zwischen Ukrainern, Amerikanern und Europäern über eine mögliche Friedenslösung gegeben. Selenskyj war dafür angereist. Für die USA nahmen ebenfalls Witkoff und Kushner teil. Die Europäer schlugen auch eine multinationale Truppe für die Überwachung eines künftigen möglichen Waffenstillstands vor. Russland lehnt solche Truppen aus Nato-Staaten in der Ukraine kategorisch ab.

In Miami sollen nun die US-Vertreter Putins Gesandten über die Fortschritte bei den jüngsten Gesprächen informieren und versuchen, Russland für den aktualisierten Friedensvorschlag zu gewinnen, wie "Axios" berichtete. Ungeklärt ist vor allem die Frage um die von Russland geforderten Gebietsabtretungen der Ukraine.

Ukraine will über Sicherheitsgarantien sprechen

Den US-Berichten zufolge wird der ukrainische Chefunterhändler Rustem Umjerow ebenfalls gegen Ende der Woche in Miami erwartet. Geplant seien ebenfalls Gespräche zwischen Umjerow, Witkoff und Kushner, hieß es weiter.

Selenskyj sagte, es solle weiter über Sicherheitsgarantien für sein Land gegen einen erneuten Angriff Russlands gesprochen werden. "Für uns ist es von grundlegender Bedeutung, dass dies im Kongress der Vereinigten Staaten verabschiedet wird, damit es sich um rechtlich bindende Garantien handelt", sagte er./ddo/DP/stw