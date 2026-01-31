DAX24.426 -0,7%Est505.924 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9400 -5,2%Nas22.710 -0,9%Bitcoin59.133 -4,7%Euro1,1804 ±-0,0%Öl67,72 -1,8%Gold4.854 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F PayPal A14R7U Siemens 723610 Microsoft 870747 BASF BASF11 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX tiefrot -- Wall Street startet leichter -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, SAP, Arm, Wolfspeed, Snap, Fluence Energy im Fokus
Top News
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
DAX nach EZB-Zinsentscheid im Abwärtsmodus: KI-Boom und Zahlenflut im Blick DAX nach EZB-Zinsentscheid im Abwärtsmodus: KI-Boom und Zahlenflut im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: USA und Russland wollen Militärdialog wieder aufnehmen

05.02.26 15:06 Uhr

ABU DHABI (dpa-AFX) - Die USA und Russland haben die Wiederaufnahme ihres seit 2021 unterbrochenen Dialogs hochrangiger Militärs vereinbart. Das teilte das Kommando der US-Streitkräfte in Europa nach Verhandlungen zwischen Russen und Amerikanern in Abu Dhabi mit.

Wer­bung

Die Gespräche waren im Herbst 2021 wegen massiver Spannungen zwischen Washington und Moskau auf Eis gelegt worden. Die USA sehen die Wiederaufnahme der Gespräche zwischen den Streitkräften als "wichtigen Faktor für globale Stabilität und Frieden" und versprechen sich "die Möglichkeit für mehr Transparenz und Deeskalation". Aus Russland gab es zunächst keine offiziellen Angaben zu der Vereinbarung über die Wiederaufnahme des Militärdialogs.

Der Mitteilung zufolge vereinbarten Russland und die USA bei den Verhandlungen über eine Beendigung des Moskauer Angriffskrieges gegen die Ukraine die Wiederaufnahme des Dialogs. Demnach traf in den Vereinigten Arabischen Emiraten General Alexus G. Grynkewich, Kommandeur des US-Europakommandos, mit hochrangigen russischen und ukrainischen Militärs zusammen.

An den Gesprächen über das Ende des Ukraine-Krieges hatten auch der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, teilgenommen. Die Kriegsparteien Russland und die Ukraine verhandeln unter US-Vermittlung.

Wer­bung

Kontinuierlicher Kontakt geplant

"Dieser Kanal wird einen kontinuierlichen Kontakt zwischen den Streitkräften gewährleisten, während die Parteien weiter auf einen dauerhaften Frieden hinarbeiten", hieß es in der Mitteilung weiter.

General Grynkewich hat laut US-Angaben als Oberbefehlshaber der Nato-Streitkräfte in Europa auch die Befugnis, den militärischen Dialog mit Russlands Generalstabschef Waleri Gerassimow aufrechtzuerhalten, "um Fehleinschätzungen zu vermeiden und ein Mittel zur Vermeidung einer unbeabsichtigten Eskalation auf beiden Seiten bereitzustellen".

Während des 2022 begonnen russischen Angriffskrieges hatte es nur gelegentlich Kontakte auf höchster militärischer Ebene zwischen Moskau und Washington gegeben. Es gab Telefonate zwischen den Verteidigungsministern und Generalstabschefs.

Wer­bung

US-Präsident Donald Trump hatte die Kontakte zwischen Washington und Moskau auf verschiedenen Ebenen wieder in Gang gesetzt. Er hat auch mit Kremlchef Wladimir Putin inzwischen mehrfach telefoniert; im August 2025 hatten sich beide Präsidenten in Alaska getroffen. Trump hat immer wieder erklärt, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. Auch nach den neuen Verhandlungen in Abu Dhabi ist aber ein Waffenstillstand nicht in Sicht./mau/DP/jha