DAX24.215 +0,1%Est505.747 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,60 -2,2%Nas23.101 -0,4%Bitcoin74.737 -0,6%Euro1,1766 +0,2%Öl60,64 -1,0%Gold4.322 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Wall Street fester -- Intel plant wohl Milliarden-Übernahme von SambaNova -- Rüstungsaktien: Neue Ukraine-Gespräche -- Novo Nordisk, Kirkstone, Commerzbank im Fokus
Top News
Commerzbank-Aktie im Blick: Übernahme durch UniCredit ergibt laut Orlopp aktuell keinen Sinn Commerzbank-Aktie im Blick: Übernahme durch UniCredit ergibt laut Orlopp aktuell keinen Sinn
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Walt Disney von vor einem Jahr bedeutet Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Walt Disney von vor einem Jahr bedeutet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Entdecken Sie die 10 wichtigsten Krypto-Trends 2026 und wie sie Märkte, Innovationen und Investitionen prägen

ROUNDUP/Verband: Deutsche Firmen haben zu wenig von Ukraine-Hilfen

15.12.25 15:09 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Unternehmen aus Deutschland sollten nach Ansicht des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft stärker von den Ukraine-Hilfen profitieren. "Deutschland und die EU geben sehr viel Geld für die Ukraine, und dann gewinnen am Ende oft chinesische, indische und türkische Firmen die Ausschreibung, weil die nur nach dem Preis geht", sagte der Geschäftsführer des Ost-Ausschusses, Michael Harms, dem Nachrichtenportal "Politico". "Wir würden als deutsche Wirtschaft an unseren Hilfen für den Wiederaufbau gern stärker partizipieren."

Wer­bung

Neben mehr Aufträgen für deutsche Firmen forderte Harms, dass der Bund Handelsgeschäfte zu 100 Prozent absichert. Zudem müssten Ausschreibungen in der Ukraine transparenter werden. "Da beschweren sich viele deutsche Firmen." Deutschland habe den nötigen Einfluss, um hier entsprechend einzuwirken.

Am Montag steht in Berlin ein Treffen der Staats- und Regierungschefs der wichtigsten europäischen Unterstützer Kiews an. Zudem ist das achte Deutsch-Ukrainische Wirtschaftsforum geplant, das der Ost-Ausschuss mit organisiert. Er unterstützt deutsche Firmen bei Geschäften in Osteuropa, Mittelosteuropa, Südosteuropa und Zentralasien.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sagte beim Wirtschaftsforum, sie halte die Forderungen des Ost-Ausschusses für völlig legitim. Deutsche Unternehmen müssten dann aber auch schnell liefern können./jcf/DP/nas