DAX24.352 +0,7%ESt505.427 +0,7%Top 10 Crypto16,73 -1,6%Dow44.854 -0,2%Nas21.743 +0,1%Bitcoin101.544 -3,6%Euro1,1662 -0,4%Öl66,42 +1,0%Gold3.345 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Lilium A3CYXP Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX fester -- Wall Street leicht im Minus -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Bullish, Birkenstock, BYD, D-Wave, TUI, Bitcoin im Fokus
Top News
Erstmals über 124.000 US-Dollar: Bitcoin fällt nach neuem Rekordhoch zurück Erstmals über 124.000 US-Dollar: Bitcoin fällt nach neuem Rekordhoch zurück
Adyen-Aktie bricht ein: Adyen rudert bei Umsatzprognose zurück Adyen-Aktie bricht ein: Adyen rudert bei Umsatzprognose zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Wacker Neuson auf Kurs zu Jahreszielen - Aktien gefragt

14.08.25 15:08 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Wacker Neuson SE
23,95 EUR 0,70 EUR 3,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson (Wacker Neuson SE) hat im ersten Halbjahr einen Umsatz- und Gewinnrückgang verzeichnet. Die Erholung verlaufe in manchen Märkten nur langsam, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen am Donnerstag in München mit. Dabei lief es im zweiten Quartal aber schon besser: Umsatz und operative Marge stiegen gegenüber dem Vorquartal. Dabei profitierte das Unternehmen von Effizienzsteigerungen.

Wer­bung

Am Aktienmarkt nahmen Anleger dies positiv zur Kenntnis. So legte die Aktie bis zum frühen Nachmittag um bis zu 3,5 Prozent zu. Zu Handelsbeginn war es sogar zunächst um fast acht Prozent nach oben gegangen. Damit setzte der Kurs seinen guten Lauf fort. Seit Jahresbeginn hat das Papier fast 65 Prozent gewonnen. Wacker Neuson habe im zweiten Quartal die erwartete saisonal übliche Erholung vollzogen, bemerkte Martin Comtesse vom Analysehaus Jefferies. In Europa hätten die Geschäfte angezogen.

Im ersten Halbjahr sank der Umsatz jedoch um rund elf Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Euro. Dabei hätten sich Kunden in der Region Amerikas wegen der anhaltenden makroökonomischen und geopolitischen Unsicherheit stärker mit Bestellungen zurückgehalten als in Europa, hieß es von Wacker Neuson. Während in der Region EMEA (Europa, Afrika, Naher Osten) die Erlöse um 9,8 Prozent zurückgingen, war das Minus in der Region Amerikas mit gut 13 Prozent höher.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) fiel um ein Drittel auf gut 56 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente Wacker Neuson mit 28,8 Millionen Euro 47 Prozent weniger.

Wer­bung

An der Prognose hält Wacker Neuson fest. Der Konzernumsatz soll zwischen 2,1 und 2,3 Milliarden Euro liegen. Die operative Marge sieht Wacker Neuson zwischen 6,5 und 7,5 Prozent. Im ersten Halbjahr war sie um 1,8 Prozentpunkte auf 5,2 Prozent gefallen.

Dabei hofft das Unternehmen, kurz- und auch mittelfristig von konjunkturellen Impulsen, wie dem erwarteten Infrastrukturpaket in Deutschland, zu profitieren./nas/men/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Wacker Neuson

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Wacker Neuson

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Wacker Neuson SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Wacker Neuson SE

DatumRatingAnalyst
09:46Wacker Neuson SE HoldJefferies & Company Inc.
17.06.2025Wacker Neuson SE BuyWarburg Research
05.06.2025Wacker Neuson SE BuyWarburg Research
26.05.2025Wacker Neuson SE HoldJefferies & Company Inc.
09.05.2025Wacker Neuson SE BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
17.06.2025Wacker Neuson SE BuyWarburg Research
05.06.2025Wacker Neuson SE BuyWarburg Research
09.05.2025Wacker Neuson SE BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.05.2025Wacker Neuson SE BuyWarburg Research
03.04.2025Wacker Neuson SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
09:46Wacker Neuson SE HoldJefferies & Company Inc.
26.05.2025Wacker Neuson SE HoldJefferies & Company Inc.
08.05.2025Wacker Neuson SE HoldJefferies & Company Inc.
26.03.2025Wacker Neuson SE HoldJefferies & Company Inc.
28.11.2024Wacker Neuson SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.11.2021Wacker Neuson SE ReduceKepler Cheuvreux
29.10.2021Wacker Neuson SE ReduceKepler Cheuvreux
11.08.2021Wacker Neuson SE ReduceKepler Cheuvreux
09.08.2021Wacker Neuson SE ReduceKepler Cheuvreux
10.05.2021Wacker Neuson SE ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Wacker Neuson SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen