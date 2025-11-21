DAX23.138 -0,6%Est505.518 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,41 -5,9%Nas22.149 +0,3%Bitcoin73.221 -2,6%Euro1,1519 -0,1%Öl62,12 -1,7%Gold4.076 ±-0,0%
ROUNDUP/Wieder israelischer Luftangriff in Gaza - Armee: Terroristen

21.11.25 16:16 Uhr

GAZA (dpa-AFX) - Trotz der Waffenruhe im Gaza-Krieg hat die israelische Armee in einem von ihr kontrollierten Gebiet im Gazastreifen mehrere Personen aus der Luft angegriffen und sechs getötet. Es habe sich um Terroristen gehandelt, die eine Bedrohung für die Soldaten gewesen seien, teilte die Armee mit. Diese seien aus einem Tunnel in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens gekommen und hätten sich Soldaten genähert.

Insgesamt seien rund 15 von ihnen an zwei verschiedenen Stellen aus dem Tunnel gekommen, sagte die Armee. Fünf hätten sich ergeben. Sie seien festgenommen und für Befragungen nach Israel gebracht worden.

Der Vorfall ereignete sich Armeeangaben zufolge hinter der sogenannten gelben Linie, hinter die sich das israelische Militär im Rahmen der Waffenruhe-Vereinbarung zurückgezogen hat.

Palästinensische Medien meldeten, eine Person sei im Süden des Gazastreifens von israelischen Soldaten getötet worden. Es war zunächst unklar, ob es sich um denselben Vorfall handelt. Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Berichte: Bewaffnete Hamas-Mitglieder verschanzen sich in Tunneln

Israels Armee teilte weiterhin mit: "In den vergangenen Wochen waren Streitkräfte im Gebiet von Rafah im Einsatz, um die verbleibende unterirdische Infrastruktur in diesem Gebiet zu zerstören und die sich darin versteckenden Terroristen zu eliminieren."

Israelischen Medienberichten zufolge haben sich rund 100 bis 200 bewaffnete Mitglieder der Hamas in Tunneln in der Gegend verschanzt. Sie wollen demnach in indirekten Verhandlungen freies Geleit in Gebiete erreichen, die nicht von der israelischen Armee kontrolliert werden. Israel habe dem aber bislang nicht zugestimmt.

Am Mittwoch hatte Israels Armee nach einem Angriff auf israelische Soldaten Ziele der Hamas im gesamten Gazastreifen angegriffen. Das israelische Militär teilte mit, Einsatzkräfte hätten dabei unter anderem den Anführer der Marine-Einheit der Hamas getötet. Palästinensischen Angaben zufolge kamen insgesamt 25 Menschen ums Leben.

Zu Zwischenfällen mit Toten kommt es im Gazastreifen hinter der gelben Linie trotz der geltenden Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas derzeit nahezu täglich./cir/DP/nas