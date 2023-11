RTS aktuell: Am Mittag Pluszeichen im RTS

Kursentwicklung im Fokus

Das macht der RTS aktuell.

Am Montag notiert der RTS um 12:01 Uhr via MICEX 1,73 Prozent fester bei 1.141,55 Punkten. Damit kommen die im RTS enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 6,275 Mrd. Euro. Zuvor ging der RTS 0,567 Prozent stärker bei 1.128,46 Punkten in den Montagshandel, nach 1.122,10 Punkten am Vortag.

Der RTS erreichte heute sein Tagestief bei 1.127,27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1.146,54 Punkten lag.

RTS-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 20.10.2023, wurde der RTS mit 1.081,29 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Der RTS verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, den Wert von 1.047,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Der RTS lag am vorherigen Handelstag, dem 18.11.2022, bei 1.147,03 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 legte der Index bereits um 18,53 Prozent zu. Der RTS erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 1.146,54 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 900,08 Punkten markiert.

Tops und Flops im RTS

Die stärksten Aktien im RTS sind aktuell Bashneft (+ 2,49 Prozent auf 2.220,50 RUB), Polymetal (+ 1,76 Prozent auf 538,40 RUB), Rostelecom PJSC Pref (+ 1,52 Prozent auf 76,95 RUB), Rostelecom PJSC (+ 1,51 Prozent auf 82,78 RUB) und Mvideo PJSC (+ 1,37 Prozent auf 192,40 RUB). Am anderen Ende der RTS-Liste stehen hingegen Mechel (-2,69 Prozent auf 319,00 RUB), Severstal (-1,04 Prozent auf 1.337,00 RUB), PIK (-0,99 Prozent auf 700,00 RUB), Novolipetsk Steel (-0,95 Prozent auf 188,52 RUB) und LUKOIL Oil Company (-0,73 Prozent auf 7.173,00 RUB) unter Druck.

Diese RTS-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der VTB Bank-Aktie ist im RTS derzeit am höchsten. 22.155.150.000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Die Yandex-Aktie dominiert den RTS hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 6,270 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der RTS-Mitglieder im Blick

Unter den RTS-Aktien weist 2023 laut FactSet-Schätzung die VTB Bank-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die VTB Bank-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 52.244,90 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net