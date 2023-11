DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich höher -- Bayer erleidet milliardenschwere Glyphosat-Niederlage in den USA -- Chef von ChatGPT-Erfinder OpenAI kehrt nicht zurück

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex wird am Montag wenig bewegt erwartet. Der DAX sowie der TecDAX sollen ohne größere Ausschläge in die neue Woche starten. Nach einem dreiwöchigen Aufwärtstrend dürfte sich der DAX am Montag vorerst wenig bewegen. Nach einer Erholungsrallye von beinahe 9 Prozent seit dem Tief im Oktober hat der DAX die Marke von 16.000 Punkten im Blick. Laut dem Experten Christoph Geyer ist der Leitindex charttechnisch bereits an eine Widerstandszone herangerückt. "In dieser Woche wird entscheidend sein, ob die Stärke für einen Ausbruch nach oben ausreicht. Die Indikatoren befinden sich im überkauften Bereich und könnten eine gewisse Bremswirkung entfalten", kommentierte er laut dpa.





Die europäischen Börsen werden zum Wochenstart etwas leichter erwartet. Der EURO STOXX 50 wird mit leichten Abgaben erwartet. Die europäischen Aktienmärkte dürften die neue Handelswoche mit leichten Verlusten beginnen. Infolge verschiedener Daten, insbesondere zur Inflation, hat sich die Erwartung der Anleger verstärkt, dass die US-Notenbank im aktuellen Zyklus keine weiteren Zinserhöhungen vornehmen wird. Zu Beginn der Woche sind Impulse eher begrenzt. Die chinesische Notenbank hat die Leitzinsen wie erwartet unverändert gelassen, jedoch angekündigt, über 80 Milliarden Yuan in den Markt zu injizieren. Darüber hinaus hatte sie am Freitag zusammen mit den Finanzaufsichtsbehörden die größten Banken des Landes aufgefordert, Bauträger bei der Kreditaufnahme, der Emission von Anleihen und der Sicherung angemessener Eigenkapitalfinanzierung über die Kapitalmärkte zu unterstützen. Rückenwind kam zudem von den stark gefallenen Renditen an den Anleihemärkten.





Die Anleger an den US-Börsen hielten sich am Freitag zurück. So eröffnete der Dow Jones Index kaum verändert und pendelte auch anschließend um die Nulllinie. Er beendete die Sitzung marginale 0,01 Prozent im Plus bei 34.947,28 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite startete ebenfalls nahe seines Vortagesschlusskurses und kam auch im Verlauf nicht recht vom Fleck. Er schloss 0,08 Prozent höher bei 14.125,48 Zählern. Nach der jüngsten Aufholjagd an den US-Börsen legten die Anleger eine Pause ein. Mit dem Auslaufen der Berichtssaison in den USA mangelte es am Freitag an Impulsen. Übergeordnet stützte aber weiter die Hoffnung, dass der Zinsgipfel in den USA erreicht ist. "Der Hauptgrund für die jüngste Rally ist, dass die Wall Street davon überzeugt ist, dass die Federal Reserve in diesem Zyklus keine weiteren Zinserhöhungen mehr vornehmen wird. Tatsächlich erwarten die Anleger nun, dass die Fed in weniger als sechs Monaten mit Zinssenkungen beginnen wird", erklärte Crossing Wall Street laut Dow Jones Newswires. Außerdem wächst auch die Hoffnung auf eine "sanfte" Landung der US-Konjunktur.