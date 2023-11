K+S-Aktie dreht trotzdem ins Plus: Berenberg setzt Ziel für K+S herab

Einstufung belassen

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für K+S von 22 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.

Nach einem soliden dritten Quartal des Düngemittelkonzerns wandere der Fokus auf das Jahr 2024, schrieb Analyst Aron Ceccarelli in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Landwirte hätten einige Quartale an Düngemitteln gespart, doch das Volumen ziehe wieder an. Er erhöhte seine operative Gewinnschätzung für 2023, kürzte sie aber für die Jahre danach in Erwartung einer etwas niedrigeren langfristigen Wachstumsrate.

Im XETRA-Handel geht es für die Papiere von K+S nach anfänglichen Verlusten zeitweise 0,48 Prozent aufwärts auf 14,74 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2023 / 22:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

