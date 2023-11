Blick ins Portfolio

Charlie Munger dürfte vielen als Vice Chairman der Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway bekannt sein. Der Buffett-Vertraute ist mit der Daily Journal Corporation, in der er mittlerweile nur noch über einen Vorstandssitz verfügt, jedoch selbst in einige Top-Titel investiert. Diese Aktien befanden sich im dritten Quartal 2023 im Depot des Munger-Konzerns.

• Depot erneut nicht verändert

• Banken-Aktien im Blick

• Nur eine China-Aktie





Munger belässt Beteiligungen erneut unverändert

Institutionelle Investoren mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar müssen gegenüber der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) vierteljährlich Bericht über ihre gehaltenen Anlagen erstatten. Das sogenannte 13F-Formular, in dem die Beteiligungen vermerkt sind, ist bei der Behörde öffentlich einsehbar.

So auch das 13F-Formular der Daily Journal Corporation, deren Vorsitz jahrelang niemand geringeres als Charlie Munger innehatte. Der Unternehmer ist - neben seinen Verpflichtungen bei Daily Journal - auch als Vice Chairman von Warren Buffets Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway aktiv. Mittlerweile hat der enge Vertraute des Starinvestors den Daily Journal-Vorsitz zwar aufgegeben, behält aber seinen Vorstandssitz - und damit seinen Einfluss im Unternehmen - nach wie vor. Das Anlagevehikel saß im dritten Quartal 2023 auf einem Depotwert in Höhe von rund 159 Millionen US-Dollar, nach 164 Millionen US-Dollar im Vorquartal. Auch im vergangenen Jahresviertel änderte das Unternehmen nichts an der Zusammenstellung der Beteiligungen, was mittlerweile fast schon Tradition hat. In diese Aktien war der Munger-Konzern zum Stichtag des 30. September 2023 investiert, sortiert nach Gesamtanteil am Depot in Prozent.

Platz 4: U.S. Bancorp-Aktie

Entsprechend der Tatsache, dass Munger & Co. im drittel Quartal wiederholt die Füße stillhielten, dürfte der vierte Platz für wenig Überraschung sorgen: Die 140.000 Anteile der U.S. Bancorp, der fünftgrößten Bank der USA, hatten zum Stichtag einen Marktwert von 4,628 Millionen US-Dollar, was 2,92 Prozent aller Anteile im Depot entsprach. Im Vorquartal war die Position mit 4,625 Millionen US-Dollar bereits ähnlich viel wert.

Platz 3: Alibaba-Aktie

Erneut auf Platz drei: die 300.000 Anteile des chinesischen Internet-Riesen Alibaba. Der Amazon-Rivale aus Fernost ist bereits seit einigen Jahren fester Bestandteil des Daily Journal-Portfolios. Die Beteiligung war Ende September 26,022 Millionen US-Dollar wert. Dies entspricht 16,40 Prozent aller von Munger verwalteten Positionen. Im Vergleich zum zweiten Quartal 2023 verteuerten sich die Anteile damit um mehr als eine Million US-Dollar von damals 25,005 Millionen US-Dollar.

Platz 2: Bank of America-Aktie

Die Bank of America hat es erneut auf den zweiten Platz des Daily Journal-Rankings geschafft. Auch hier rührte Munger die 2.300.000 Aktien der US-Bank nicht an. Mit einem Börsenwert in Höhe von 62,974 Millionen US-Dollar zum Stichtag entsprach die Investition in das Geldhaus einem Anteil von 39,69 Prozent aller Titel im Depot. Zum Vergleich: Im Vorquartal waren die Scheine noch 65,987 Millionen US-Dollar wert.

Platz 1: Wells Fargo-Aktie

Ebenfalls unverändert und damit weiter auf Platz eins der Munger-Lieblinge ist die Aktie der US-Bank Wells Fargo. Die Konkurrentin der U.S. Bancorp und der Bank of America ist nach wie vor mit 1.591.800 Aktien im Daily Journal-Depot vertreten. Zum 30. September kamen die Anteile auf einen Marktwert von 65,040 Millionen US-Dollar, nach 67,938 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2023. Das entspricht nun 40,99 Prozent des gesamten Portfolios.

Redaktion finanzen.net

- In eigener Sache -

Folgen Sie dem Depot von Warren Buffett jetzt auch bei finanzen.net

Kennen Sie schon den neuen Bereich "Meine Finanzen" auf finanzen.net? Dort können Sie dem Portfolio von Warren Buffett folgen, Ihre Depots in Realtime beobachten und vieles mehr.

Jetzt registrieren und Warren Buffetts Depot folgen