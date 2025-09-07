Neue Funktionen als Erstes nutzen
Heute im FokusUS-Arbeitsmarktdaten im Fokus: DAX fester -- Asiens Börsen im Plus -- Broadcom mit starker Bilanz - Gerüchte über Kooperation mit OpenAI -- Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Orsted senkt Prognose - Kapitalerhöhung genehmigt. STMicro-Aktie steigt dank Empfehlung von Exane BNP - Infineon-Aktie zieht mit. SAFRAN erwägt Verkauf kleiner Sparte. E.ON trennt sich von tschechischem Gasnetz. Fords erste Urabstimmung in der Firmengeschichte entscheidet über Stellenabbau. UBS-Kaufempfehlung verleiht Sixt-Aktie Schwung.
