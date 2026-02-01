DAX25.309 +1,2%Est506.105 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7000 +0,7%Nas22.867 +1,3%Bitcoin56.885 -0,1%Euro1,1820 -0,3%Öl69,39 +3,0%Gold4.998 +2,4%
Russen und Ukrainer sprachen vor Abflug erneut bilateral

18.02.26 16:56 Uhr

GENF/MOSKAU (dpa-AFX) - Nach Abschluss der offiziellen Verhandlungen in Genf über ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine haben Vertreter beider Kriegsparteien noch einmal direkt miteinander gesprochen. Er habe sich vor dem Abflug noch einmal hinter verschlossenen Türen mit der ukrainischen Delegation getroffen, bestätigte der russische Delegationsleiter Wladimir Medinski. Zum Inhalt der Gespräche machte er keine Angaben.

Laut dem russischen Politologen Sergej Markow dauerte dieses "seltsame zusätzliche Treffen" eineinhalb Stunden - und damit fast so lange wie der knapp zweistündige offizielle Teil zuvor, den die USA als Vermittler begleitet hatten. An dem Gespräch nahm unter anderem der ukrainische Verhandlungsführer Rustem Umjerow teil./bal/DP/men