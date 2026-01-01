Russische Rakete trifft Schwarzmeer-Hafen Tschornomorsk

ODESSA (dpa-AFX) - Durch einen russischen Raketenangriff auf den ukrainischen Schwarzmeerhafen Tschornomorsk ist nach offiziellen Angaben ein Seemann auf einem Frachter unter der Flagge Maltas verletzt worden. Der Angriff habe außerdem drei Container beschädigt, die verladen werden sollten, teilte der ukrainische Minister für Regionalentwicklung, Olexij Kuleba, auf Telegram mit.

Russland und die Ukraine haben in den vergangenen Wochen häufiger Schiffe im Schwarzen Meer beschossen. In den ukrainischen Häfen trifft dies vor allem den Export von Getreide und anderen Gütern per Schiff. Die ukrainischen Angriffe richteten sich gegen leere Tanker, die zum Beladen mit Öl den russischen Hafen Noworossijsk ansteuerten. So soll der russische Ölexport gestoppt werden, mit dem der Kreml seine Kriegskasse füllt.

In zwei Fällen wurden auch Tanker attackiert, die Öl aus Kasachstan transportieren sollten. Das kasachische Außenministerium in Astana beschwerte sich über diese Störung des Schiffsverkehrs./fko/DP/nas