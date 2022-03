Weiter kein Handel mit GAZPROM-Aktie, Sberbank-Aktie & Co: Börse in Moskau bleibt geschlossen

Indizes in diesem Artikel MOEX 2.470,5

Die russische Zentralbank lässt den Aktienhandel an der Moskauer Börse auch am Donnerstag weitgehend ruhen. Lediglich eine begrenzte Auswahl an Operationen soll laut russischer Zentralbank verfügbar bleiben. Eine Entscheidung zum Freitaghandel soll am nächsten Morgen fallen.

Bereits zum Wochenstart hatte Russlands Zentralbank Wertpapierhändlern untersagt, russische Wertpapiere im Besitz von Ausländern zu verkaufen. Darüber hinaus verhängte der russische Präsident Putin ein Verbot, Devisen ins Ausland zu transferieren. Am Montagmorgen war zudem der Leitzins von zuvor 9,5 Prozent auf 20 Prozent angehoben worden.

Bei einer Wiedereröffnung dürfte es an der Moskauer Börse turbulent zugehen angesichts der Wirtschaftssanktionen, die westliche Staaten gegen Russland verhängt haben nach dessen Angriff auf die Ukraine.

Entwicklung der Börse Moskau vor dem Handelsstopp

In der vergangenen Woche - also vor der Sanktionsverschärfung etwa durch den Ausschluss vieler russischer Banken aus dem SWIFT-Zahlungssystem - war der RTS um ein Drittel gefallen. Ohne eine Erholung um mehr als ein Viertel am Freitag wäre das Wochenminus noch größer ausgefallen. Vor dem Wochenende hatten vage Hoffnungen auf Gespräche zwischen Russland und der Ukraine für Kursgewinne gesorgt. Der russische Leitindex RTS verbuchte an der Moskauer Börse einen Aufschlag von 23,83 Prozent auf 919,97 Punkte. Der MOEX notierte daneben 17,95 Prozent höher bei 2.427,50 Zählern.

