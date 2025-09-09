DAX23.744 +0,6%ESt505.338 +0,4%Top 10 Crypto15,58 -1,4%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.170 +0,3%Euro1,1727 +0,1%Öl66,61 +1,4%Gold3.610 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Börsen in Fernost schließen freundlich -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- Rüstungsaktien, ASML, Airbus, AMD, Munich Re, Porsche, Amazon, Continental, Kontron im Fokus
Top News
ASML Holding: Niederländer greifen nach Europas KI-Krone! ASML Holding: Niederländer greifen nach Europas KI-Krone!
Kontron-Aktie steigt nach positiven Zölle-Aussagen Kontron-Aktie steigt nach positiven Zölle-Aussagen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

Russischer Drohnenangriff beschädigt Heizkraftwerk bei Kiew

08.09.25 10:49 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Ein Heizkraftwerk bei Kiew ist nach Behördenangaben durch einen russischen Drohnenangriff beschädigt worden. "Der Feind weiß genau, dass er zivile Infrastruktur beschießt", teilte das Energieministerium in Kiew mit. Den genauen Ort benannte es nicht. Nach Angaben ukrainischer Telegramkanäle handelt es sich um das Kraftwerk Trypillja südlich der Hauptstadt, das schon mehrfach angegriffen und beschädigt worden ist. Später teilte das Ministerium mit, die Stromverteilung im Netz sei ausgeglichen. Abschaltungen seien nicht notwendig.

Wer­bung

Zwei Tote im Osten durch Drohnenangriffe

Durch die nächtlichen Drohnenangriffe wurden außerdem zwei Menschen in einem Dorf bei Kramatorsk in der Ostukraine getötet, wie die dortige Staatsanwaltschaft mitteilte. Die ukrainische Luftwaffe zählte 142 russische Drohnen, von denen 112 ausgeschaltet worden seien. Damit fiel der Angriff weniger schwer aus als in der Nacht auf Sonntag, als die russische Armee eine Rekordzahl von mehr als 800 Drohnen eingesetzt hatte.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion. Jeweils vor den Wintern hat Moskau bisher seine Angriffe auf die ukrainische Energieversorgung verstärkt./fko/DP/mis