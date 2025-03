MOSKAU (dpa-AFX) - Der russische Außenminister Sergej Lawrow bescheinigt dem Westen negative Traditionen und "Instinkte", die aus seiner Sicht mit zu dem Krieg Moskaus gegen die Ukraine geführt haben. Dazu gehöre etwa die Schwächung von Konkurrenten, sagte Lawrow in einem Interview für ein Geschichtsprojekt. "Die Methoden, mit denen Europa seine Konkurrenten unterdrückte, sind schrecklich", sagte er unter Verweis auf den Kolonialismus, die Sklaverei und die beiden Weltkriege. "Diese "Instinkte" sind tief in der heutigen europäischen Gesellschaft verwurzelt, vor allem in den Eliten, die heute in den meisten Ländern der Europäischen Union und der Nato an der Macht sind."

Diese Instinkte der herrschenden Klasse in Europa zeigten sich in den Geschehnissen in der Ukraine, "in dem Krieg, den der Westen mit den Händen des Kiewer Regimes und den Körpern der ukrainischen Bürger gegen die Russische Föderation entfesselt hat". Lawrow beschrieb den Krieg Russlands gegen die Ukraine erneut als Versuch, "Menschen im Rahmen einer speziellen Militäroperation von nationalsozialistischer Unterdrückung zu befreien". Doch gebe es unter anderem in den baltischen Staaten, in Polen und einer Reihe anderer EU-Länder die Tendenz, die Geschichte umzuschreiben und "die vom Nürnberger Tribunal erklärten Verbrecher mit den Befreiern Europas gleichzusetzen".

Russland hat sein Nachbarland vor gut drei Jahren überfallen. Nach Einschätzung westlicher Beobachter will der Kreml eine Integration der Ukraine in die Nato und die EU verhindern und die ehemalige Sowjetrepublik in seinem Einflussbereich halten./cha/DP/he