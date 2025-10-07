DAX24.440 +0,3%Est505.637 +0,2%MSCI World4.351 ±-0,0%Top 10 Crypto17,15 -1,5%Nas22.960 +0,1%Bitcoin106.586 ±0,0%Euro1,1662 -0,4%Öl65,26 -0,4%Gold3.973 +0,3%
Russischer Oppositioneller aus Hausarrest entlassen

07.10.25 15:17 Uhr

PSKOW (dpa-AFX) - Der russische Oppositionspolitiker Lew Schlosberg ist nach mehreren Monaten aus dem Hausarrest entlassen worden. Das teilte seine Regionalgruppe der Oppositionspartei Jabloko im nordwestrussischen Pskow unter Berufung auf eine Gerichtsentscheidung mit. Schlosberg stammt als stellvertretender Parteivorsitzender aus der Region.

Der Hausarrest sei umgewandelt worden in ein "Verbot bestimmter Handlungen", schrieb seine Partei bei Telegram. "Lew Schlosberg wurde vier Monate lang die Möglichkeit entzogen, sich mit Leuten zu unterhalten, Internet und Mobilfunkverbindung zu benutzen und Briefe zu verschicken oder zu bekommen."

Festnahme im Sommer

Schlosberg war im Juni festgenommen worden. Die Behörden werfen ihm vor, die Armee wiederholt diskreditiert zu haben. Hintergrund ist nach damaligen Angaben der Partei ein Video von einer Debatte im Januar, in der Schlosberg für eine baldige Waffenruhe im Ukraine-Krieg eingetreten ist. Schlosberg bestritt demnach, das Video in sozialen Netzwerken veröffentlicht zu haben und erhob Einspruch. Der Festnahme gingen damals Durchsuchungen des Parteibüros, der Wohnung Schlosbergs und seiner Frau sowie der Wohnung seines Vaters voraus.

Schlosberg war einer der letzten prominenten Kriegsgegner in Russland, der noch auf freiem Fuß war. Die Bundesregierung hatte die Festnahme verurteilt./ksr/DP/zb