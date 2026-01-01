DAX25.127 ±0,0%Est505.904 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,41 +1,9%Nas23.450 -0,6%Bitcoin78.313 +0,2%Euro1,1651 -0,3%Öl61,46 +1,8%Gold4.456 ±-0,0%
Russland greift Krywyj Rih mit Raketen an

08.01.26 19:09 Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Die südukrainische Industriestadt Krywyj Rih, Geburtsstadt von Präsident Wolodymyr Selenskyj, ist nach örtlichen Angaben von Russland erneut mit Raketen attackiert worden. "Die verdammten Mistkerle haben zwei ballistische Iskander-Raketen auf Mehrfamilienhäuser abgefeuert", schrieb Bürgermeister Oleander Wilkul auf Telegram. Es gebe Opfer, teilte er ohne nähere Angaben mit. Medienberichte gingen von zahlreichen Verletzten aus.

Unabhängige Bestätigungen für den Einsatz der Boden-Boden-Rakete Iskander gab es nicht. Die ukrainische Flugabwehr ist gegen diese Mittelstreckenraketen mit kurzer Vorwarnzeit in den meisten Fällen machtlos.

Krywyj Rih war bereits am Vorabend wie die Großstädte Saporischschja und Dnipro beschossen worden. Die Treffer legten in der wichtigen Industrieregion am Fluss Dnipro die Stromversorgung flächendeckend lahm. In der Region Dnipropetrowsk waren am Donnerstag noch etwa 600.000 Verbraucher von Strom und Wasser abgeschnitten. Der Bürgermeister der Stadt Dnipro, Borys Filatow, sprach von einer Notlage nationalen Ausmaßes.

Russland überzieht die Ukraine seit fast vier Jahren mit einem verheerenden Krieg./fko/DP/nas