Russland und Ukraine setzen Drohnenkrieg fort

19.10.25 08:49 Uhr

KIEW/MOSKAU (dpa-AFX) - Die Ukraine hat eigenen Angaben nach in der Nacht 40 russische Drohnen abgeschossen. Insgesamt seien vom russischen Militär 62 unbemannte Flugobjekte unterschiedlichen Typs eingesetzt worden, teilte die ukrainische Luftwaffe bei Telegram mit. Dabei seien 19 Kampfdrohnen an sieben verschiedenen Orten eingeschlagen. Nähere Angaben dazu machte das ukrainische Militär nicht.

Dem ukrainischen Zivilschutz zufolge wurden in der Stadt Schachtarsk? im Gebiet Dnipropetrowsk bei Drohnenangriffen mehrere Wohnhäuser beschädigt. Zehn Menschen seien verletzt worden, teilte der Gouverneur Wladyslaw Hajwanenko bei Telegram mit.

Auf der Gegenseite informierte das russische Verteidigungsministerium über 45 abgeschossene ukrainische Drohnen. Der Großteil wurde der Mitteilung zufolge über den an der Wolga gelegenen Gebieten Samara und Saratow abgefangen. Angaben zu Einschlägen und eventuellen Schäden und Opfern machte das Ministerium jedoch nicht.

In der über 900 Kilometer von der Ukraine entfernten Region Orenburg im Uralgebiet hat es nach Angaben des Gouverneurs Jewgeni Solnzew Drohnenangriffe auf eine Gasfabrik gegeben. Ein Drohneneinschlag habe zu einem Brand in einer Werkshalle geführt. Die Löscharbeiten würden andauern. Opfer unter der Belegschaft hat es demnach nicht gegeben.

Die Ukraine wehrt sich seit über dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion. Beide Seiten setzen in dem Krieg intensiv Kampfdrohnen auch weit hinter der Frontlinie ein./ast/DP/zb