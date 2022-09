RWE Aktie News: RWE tendiert am Donnerstagvormittag fester

Die RWE-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 38,46 EUR. Der Kurs der RWE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 38,47 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,02 EUR. Zuletzt wechselten 151.449 RWE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2022 bei 43,97 EUR. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 12,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.10.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,67 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 29,63 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2020 mit 0,850 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,04 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,69 EUR.

Am 11.08.2022 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,12 EUR gegenüber 0,80 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 8.298,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.792,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von RWE wird am 10.11.2022 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 14.11.2023.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2021 auf 2,08 EUR je Aktie.

