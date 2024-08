RWE Aktie News: RWE tendiert am Mittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von RWE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,7 Prozent auf 32,65 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die RWE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,7 Prozent auf 32,65 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die RWE-Aktie bis auf 32,03 EUR. Mit einem Wert von 33,84 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.619.121 RWE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (42,33 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Mit einem Zuwachs von 29,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,08 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 7,87 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,09 EUR je RWE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 49,73 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte RWE am 15.05.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,58 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,15 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 29,55 Prozent auf 6,63 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,41 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 14.08.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 14.08.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2024 2,77 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

