RWE Aktie News: RWE legt am Mittag zu

Die Aktie von RWE gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 30,15 EUR zu.

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 30,15 EUR. Bei 30,17 EUR erreichte die RWE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,67 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.106.682 RWE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (41,19 EUR) erklomm das Papier am 09.01.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,62 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,76 EUR. Dieser Wert wurde am 19.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,09 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,33 EUR an.

RWE ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,56 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,44 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 4,74 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 21,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 6,07 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 20.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 12.03.2026 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

