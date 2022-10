RWE Aktie News: RWE am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 37,37 EUR. In der Spitze fiel die RWE-Aktie bis auf 37,05 EUR. Bei 37,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 118.878 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 20.05.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,97 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 15,01 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,67 EUR am 13.10.2021. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 25,95 Prozent sinken.

Nach 0,850 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,985 EUR je RWE-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 50,81 EUR für die RWE-Aktie.

Am 11.08.2022 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,80 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 118,83 Prozent auf 8.298,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.792,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte RWE am 10.11.2022 vorlegen. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 14.11.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2022 3,62 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

