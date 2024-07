RWE Aktie News: RWE am Nachmittag auf grünem Terrain

So entwickelt sich RWE

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 32,91 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 32,91 EUR nach oben. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 32,97 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 32,57 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 405.524 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 42,33 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,62 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2024 bei 30,08 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 8,60 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,09 EUR. Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 49,73 EUR.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 2,58 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 2,15 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 29,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,63 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von RWE wird am 14.08.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 14.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2024 2,75 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

