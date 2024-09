RWE Aktie News: RWE tendiert am Mittwochvormittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 32,27 EUR ab.

Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,1 Prozent auf 32,27 EUR nach. Bei 32,27 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 32,34 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 45.254 RWE-Aktien gehandelt.

Bei 42,33 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 31,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2024 auf bis zu 30,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 6,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,09 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,89 EUR.

RWE ließ sich am 14.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,81 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,11 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,59 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,48 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 12.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2024 2,79 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

