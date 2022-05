RWE Aktie News: RWE am Mittag freundlich

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 05.05.2022 12:22:00 Uhr 0,8 Prozent. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 41,14 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 643.076 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 41,83 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.02.2022). Gewinne von 2,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.07.2021 bei 28,39 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 43,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,28 EUR.

RWE ließ sich am 15.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,80 EUR gegenüber 0,70 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Am 12.05.2022 werden die Q1 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 17.05.2023 dürfte RWE die Q1 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,70 EUR je Aktie belaufen.

