RWE Aktie News: RWE tendiert am Nachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von RWE. Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 35,93 EUR.

Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 35,93 EUR. Zwischenzeitlich weitete die RWE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 35,82 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,33 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 512.453 RWE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 36,72 EUR erreichte der Titel am 02.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 2,20 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 19.12.2024 Kursverluste bis auf 27,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,18 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 1,10 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,25 EUR für die RWE-Aktie aus.

Am 15.05.2025 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. RWE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,07 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,58 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 6,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,63 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,67 Prozent verringert.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,17 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

