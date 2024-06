RWE Aktie News: RWE tendiert am Vormittag fester

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von RWE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 35,80 EUR zu.

Die RWE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 35,80 EUR. Die RWE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 35,85 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,79 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 52.604 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei 42,33 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,08 EUR ab. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 15,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

RWE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,09 EUR aus. Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 49,45 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 15.05.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 29,55 Prozent auf 6,63 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE 9,41 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte RWE am 14.08.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 14.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2024 2,73 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

