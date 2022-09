RWE Aktie News: RWE fällt am Vormittag

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,6 Prozent auf 37,95 EUR. In der Spitze büßte die RWE-Aktie bis auf 36,80 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,26 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.269 RWE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,03 EUR erreichte der Titel am 23.05.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 13,81 Prozent zulegen. Am 13.10.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

RWE-Aktionäre bezogen im Jahr 2020 über eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,04 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,12 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte RWE am 11.08.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,12 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,80 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.298,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 118,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.792,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte RWE am 10.11.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 14.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 2,08 EUR fest.

