RWE Aktie News: RWE am Nachmittag tiefer

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 38,05 EUR. Zwischenzeitlich weitete die RWE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 38,00 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,16 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.012.325 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.05.2022 markierte das Papier bei 43,97 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Bei einem Wert von 29,67 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2021). Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 28,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

RWE-Aktionäre bezogen im Jahr 2020 über eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,985 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,29 EUR.

RWE veröffentlichte am 11.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,12 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,80 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.298,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 118,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.792,00 EUR in den Büchern standen.

RWE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 10.11.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2023 erwartet.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2021 auf 2,08 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

