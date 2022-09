RWE Aktie News: RWE am Dienstagvormittag mit Kursplus

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 39,51 EUR. Die RWE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 39,51 EUR aus. Bei 39,16 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 98.469 RWE-Aktien.

Bei einem Wert von 43,97 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 10,14 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 13.10.2021 auf bis zu 29,67 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 33,16 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,985 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 0,850 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 49,29 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 11.08.2022. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,80 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 118,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.298,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.792,00 EUR in den Büchern gestanden.

RWE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 10.11.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 14.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 2,08 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

