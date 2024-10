RWE Aktie News: RWE am Vormittag billiger

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von RWE. Das Papier von RWE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 31,40 EUR abwärts.

Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 31,40 EUR. Im Tief verlor die RWE-Aktie bis auf 31,36 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,40 EUR. Zuletzt wechselten 34.734 RWE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 42,33 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,81 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,08 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,09 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 46,89 EUR.

Am 14.08.2024 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,81 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 4,59 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,11 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 12.11.2025 dürfte RWE die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 2,79 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

