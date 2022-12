RWE Aktie News: RWE am Mittag auf rotem Terrain

Die RWE-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 41,78 EUR. Die RWE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 41,75 EUR ab. Bei 42,29 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 229.654 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 20.05.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,97 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Bei 32,52 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2020 0,850 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 53,18 EUR angegeben.

RWE veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. RWE hat ein EPS von 0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 2,03 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite hat RWE im vergangenen Quartal 10.744,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 121,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RWE 4.855,00 EUR umsetzen können.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.03.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 15.05.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,01 EUR je RWE-Aktie.

