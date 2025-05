RWE Aktie News: RWE gibt am Freitagnachmittag nach

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von RWE. Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 32,47 EUR.

Das Papier von RWE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 32,47 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die RWE-Aktie bei 32,44 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,65 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.428.351 RWE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 36,35 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 27,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2024). Abschläge von 14,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,18 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,22 EUR je RWE-Aktie aus.

RWE ließ sich am 20.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,05 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -3,17 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,27 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,61 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2025 2,22 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats April

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 5 Jahren eingefahren

RWE-Aktie: Jüngste Einstufung durch JP Morgan Chase & Co.