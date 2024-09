RWE Aktie News: RWE am Nachmittag mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 15:52 Uhr 0,2 Prozent. Bei 33,02 EUR erreichte die RWE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 32,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 335.433 RWE-Aktien.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,33 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,70 Prozent. Am 20.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,08 EUR. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 8,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,09 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 1,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,89 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 14.08.2024. Es stand ein EPS von 2,81 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,53 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,11 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,59 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,48 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von RWE wird am 13.11.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 12.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,78 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

