RWE Aktie News: RWE am Mittwochnachmittag freundlich

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 42,59 EUR. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 43,08 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,37 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.117.790 RWE-Aktien.

Am 20.05.2022 markierte das Papier bei 43,97 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Am 13.10.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,67 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 43,55 Prozent sinken.

2020 wurde eine Dividende von Höhe von 0,850 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,15 EUR. Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 49,69 EUR.

Am 12.05.2022 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,09 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 0,50 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 67,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.002,00 EUR im Vergleich zu 4.783,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte RWE am 11.08.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 14.11.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 2,08 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

