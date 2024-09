RWE Aktie News: RWE gewinnt am Dienstagmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von RWE zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 33,64 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 33,64 EUR. Bei 34,03 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,31 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 865.201 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 42,33 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2024 (30,08 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,09 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 46,89 EUR je RWE-Aktie an.

RWE veröffentlichte am 14.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,81 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,59 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von RWE wird am 13.11.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 12.11.2025 dürfte RWE die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 2,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

