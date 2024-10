RWE Aktie News: RWE am Donnerstagmittag im Minusbereich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von RWE. Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 31,35 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die RWE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 31,35 EUR ab. Die RWE-Aktie gab in der Spitze bis auf 31,29 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,39 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 209.168 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,33 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,02 Prozent. Bei einem Wert von 30,08 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.03.2024). Mit Abgaben von 4,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,09 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 46,89 EUR angegeben.

Am 14.08.2024 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,81 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,11 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,59 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.11.2024 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von RWE rechnen Experten am 12.11.2025.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,79 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

