RWE Aktie News: RWE tendiert am Dienstagmittag nordwärts

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von RWE. Zuletzt konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 32,46 EUR.

Das Papier von RWE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 32,46 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RWE-Aktie bisher bei 32,75 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,56 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 317.939 RWE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 42,33 EUR. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 23,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,08 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,10 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,68 EUR an.

Am 15.05.2024 hat RWE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,58 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,53 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,63 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RWE einen Umsatz von 5,48 Mrd. EUR eingefahren.

RWE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 14.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,79 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

